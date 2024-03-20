7 ay sahalardan uzak kalmıştı: Real Madrid'in yıldızı bu kez sezonu kapattı

Real Madrid'de sezonun ilk resmî maçından 2 gün önce çapraz bağları kopan ve sahalardan 7 ay uzak kalan ve geçen gün yeniden sahalara dönen Thibaut Courtois yeniden sakatlandı. Belçikalı kalecinin sezonu kapattığı bildirildi.

Courtois’nın bu kez sağ diz iç menisküsündeki yırtık meydana geldiği aktarıldı. Belçikalı eldivenin 2 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Courtois, yaşadığı bu sakatlıkla beraber bu sezon hiçbir maçta forma giyememiş olacak.