7 ay sahalardan uzak kalmıştı: Real Madrid'in yıldızı bu kez sezonu kapattı
7 ay sahalardan uzak kalmasının ardından iyileşen Belçikalı kaleci Courtois yine sakatlanarak sezonu kapattı.
Real Madrid'de sezonun ilk resmî maçından 2 gün önce çapraz bağları kopan ve sahalardan 7 ay uzak kalan ve geçen gün yeniden sahalara dönen Thibaut Courtois yeniden sakatlandı. Belçikalı kalecinin sezonu kapattığı bildirildi.
Courtois’nın bu kez sağ diz iç menisküsündeki yırtık meydana geldiği aktarıldı. Belçikalı eldivenin 2 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Courtois, yaşadığı bu sakatlıkla beraber bu sezon hiçbir maçta forma giyememiş olacak.
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