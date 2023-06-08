Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Finali maçının hazırlıklarına devam etti.

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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Finali maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Günün tek idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: AA

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