Fenerbahçe Ayrılığı Resmen Duyurdu

Fenerbahçe Beko, Yunan pivot Georgios Papagiannis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe, oyuncuya veda ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Georgios Papagiannis’e teşekkürlerimizle. Fenerbahçe Beko’nun 2023-2024 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Georgios Papagiannis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Georgios Papagiannis’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

Yunan uzun geçtiğimiz gün Monaco'ya gideceğini açıklamıştı. Papagiannis, bu sezon Sarı lacivertli forma ile EuroLeague'de 7.2 sayı, 4.8 ribaund, 0.6 asist, 1.1 blok ve 10.3 verimlilik puanlarının altına imza attı.