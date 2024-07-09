Fenerbahçe Ayrılığı Resmen Duyurdu

Fenerbahçe, sezon başında renklerine bağladığı Georgios Papagiannis'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Papagiannis, Monaco'ya transfer olacak.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Ayrılığı Resmen Duyurdu

Fenerbahçe Beko, Yunan pivot Georgios Papagiannis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe, oyuncuya veda ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Georgios Papagiannis’e teşekkürlerimizle. Fenerbahçe Beko’nun 2023-2024 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Georgios Papagiannis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Georgios Papagiannis’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

Yunan uzun geçtiğimiz gün Monaco'ya gideceğini açıklamıştı. Papagiannis, bu sezon Sarı lacivertli forma ile EuroLeague'de 7.2 sayı, 4.8 ribaund, 0.6 asist, 1.1 blok ve 10.3 verimlilik puanlarının altına imza attı.

Etiketler
Fenerbahçe EuroLeague
Son Güncelleme:
6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti 6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti
Olaylı Derbiye İlişkin Samuel’in İfadesi Ortaya Çıktı Olaylı Derbiye İlişkin Samuel’in İfadesi Ortaya Çıktı
Kanal D'deki Yalan Dizisiyle İlgili Final İddiası! Kaçıncı Bölümde Final Yapacak? Kanal D'deki Yalan Dizisiyle İlgili Final İddiası! Kaçıncı Bölümde Final Yapacak?
Beşiktaş'ta 3 İsim Sağlık Kontrolünden Geçti Beşiktaş'ta 3 İsim Sağlık Kontrolünden Geçti
ÇOK OKUNANLAR
İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı! Abonelikler İptal Edilmeye Başlandı İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı!
Ankara’daki Katliamda İhmaller Zinciri: Önce Kızını Öldürdü Sonra Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı Kızını Öldürdü, Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı
Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları Kulislere Bomba Gibi Düşecek: Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini Verdi Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini İlk Kez Verdi
Böyle Skandal Görülmedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti
Ersan Şen'den 'Eylem Tok' Açıklaması: Söylediğime Pişman Oldum Ersan Şen: Söylediğime Pişman Oldum