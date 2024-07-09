Beşiktaş'ta 3 İsim Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş'ta 3 isim daha sağlık kontrolünden geçirildi. İlgili isimler kulübün 1 Temmuz'da başlayan kampına gecikmeli olarak katıldı.

Beşiktaş'ta 3 İsim Sağlık Kontrolünden Geçti

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ile Omar Colley, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş'ta kampa 8 Temmuz'da katılan Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley de sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar, Masuaku ve Colley; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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