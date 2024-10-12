Fenerbahçe 3-0 Kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.



Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Ana Cristina De Souza, Bojana Drca, Magdalena Stysiak, Meliha Diken, Gizem Örge (L), (Özlem Güven, Hristina Vuchkova, Arelya Karasoy, Liza Safronova

Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Julia Szczurowska, Bojana Milenkovic, Bilge Paşa, Selin Adalı (L), (Işıl Öz, Ezgi Uludağ, Hazal Selin Uygur, Selin Çalışkan)

Setler: 25-23, 32-30, 25-18

Süre: 96 dakika (28, 40, 28)

Kaynak: İHA