Fenerbahçe 3-0 Kazandı

Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0'la geçti.

Fenerbahçe 3-0 Kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Nazire Turnaoğlu
Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Ana Cristina De Souza, Bojana Drca, Magdalena Stysiak, Meliha Diken, Gizem Örge (L), (Özlem Güven, Hristina Vuchkova, Arelya Karasoy, Liza Safronova
Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Julia Szczurowska, Bojana Milenkovic, Bilge Paşa, Selin Adalı (L), (Işıl Öz, Ezgi Uludağ, Hazal Selin Uygur, Selin Çalışkan)
Setler: 25-23, 32-30, 25-18
Süre: 96 dakika (28, 40, 28)

Kaynak: İHA

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