Fena haşlamışlar: Icardi ve Muslera'nın Torreira ile diyaloğu aylar sonra ortaya çıktı

Galatasaraylı Lucas Torreira'nın aşk acısı yaşadığı, Icardi ve Muslera'nın Uruguaylı futbolcuyu teselli ettiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Fena haşlamışlar: Icardi ve Muslera'nın Torreira ile diyaloğu aylar sonra ortaya çıktı

Galatasaray'ın 17 Mart'ta oynadığı ve 2-1 kaybettiği Konyaspor maçı sonrası Torreira gerçeği ortaya çıktı.

Milliyet Skorer'den Onur Dinçer'in haberine göre; Okan Buruk Konyaspor maçı öncesi Torreira ile ilgili “Hastalığı var. Kendisiyle görüştük, oyunun devamında kullanacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Torreira'nın özel hayatında yaşadığı olaylar sebebiyle depresyona girdiği ve oynamasının bile takıma fayda etmeyeceği biliniyordu.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un Muslera'ya, “Bir şeyler yapmalıyız. Bu çocuk bizim için çok önemli. Toparlanmazsa bize yara verir. Bunun Icardi ile de arası iyi. İkinizin sözünü dinler, bir uyarın kendisine gelsin” dediği kaydedildi.

Muslera'nın ise “Başkan sen merak etme, biz onu toparlarız.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

ICARDI'DEN TORREIRA'YA: SAHADA ERKEK OLACAĞIZ

Icardi'nin aşk acısı çeken Torreira'ya, “Hayatında ne olursa olsun, sen bizi sahada nasıl yalnız bırakırsın Lucas! Aşk acısını en iyi ben bilirim, benim bir kere sahada enerjimi sonuna kadar harcamadığımı gördün mü?'' derken Torreira'nın “Moralim çok bozuk, psikolojim alt üst” cevabı üzerine küplere binan Icardi, “Hepimiz sahada erkek olacağız. Ağlamak yok, bundan sonra gözüm üzerinde” dediği öğrenildi.

KONUŞMA TATLIYA BAĞLANDI

Torreira ise hatasının farkında olduğu için bir adım geride durarak arkadaşlarına hak verdi ve hararetli tartışma gece sonunda tatlıya bağlandı.

Son Güncelleme:
Yanmış tavayı temizlemenin püf noktası:: Ovalamaya bile gerek kalmadan pırıl pırıl oluyor Yanmış tavayı temizlemenin püf noktası:: Ovalamaya bile gerek kalmadan pırıl pırıl oluyor
Fenerbahçe'nin genç yıldızları Almanya yolunda: İzlemeye geliyorlar Fenerbahçe'nin genç yıldızları Almanya yolunda
Laf taşıyan 4 burç: Sürekli ortalığı karıştırmak için uğraş verirler Laf taşıyan 4 burç: Sürekli ortalığı karıştırmak için uğraş verirler
Milli futbolcu Orkun Kökçü rekor bedelle Benfica yolcusu Milli futbolcu Orkun Kökçü rekor bedelle Benfica yolcusu
ÇOK OKUNANLAR
En korkak 4 burç belli oldu En korkak 4 burç belli oldu
Sessizliğini bozdu: İddialar ayyuka çıktı, Sedat Peker aylar sonra paylaşım yaptı! İddialar ayyuka çıktı, Sedat Peker aylar sonra paylaşım yaptı!
Uzmanı dolar kurundaki tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki hafta... Uzmanı dolar kurundaki tehlikeye dikkat çekti!
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Alkole tarihi zam geliyor Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Alkole tarihi zam geliyor
Sivri biberin acı mı tatlı mı olduğunu anlamanın püf noktası: Meğer bu kadar basitmiş Sivri biberin acı mı tatlı mı olduğunu anlamanın püf noktası: Meğer bu kadar basitmiş