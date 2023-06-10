Fena haşlamışlar: Icardi ve Muslera'nın Torreira ile diyaloğu aylar sonra ortaya çıktı

Galatasaray'ın 17 Mart'ta oynadığı ve 2-1 kaybettiği Konyaspor maçı sonrası Torreira gerçeği ortaya çıktı.

Milliyet Skorer'den Onur Dinçer'in haberine göre; Okan Buruk Konyaspor maçı öncesi Torreira ile ilgili “Hastalığı var. Kendisiyle görüştük, oyunun devamında kullanacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Torreira'nın özel hayatında yaşadığı olaylar sebebiyle depresyona girdiği ve oynamasının bile takıma fayda etmeyeceği biliniyordu.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un Muslera'ya, “Bir şeyler yapmalıyız. Bu çocuk bizim için çok önemli. Toparlanmazsa bize yara verir. Bunun Icardi ile de arası iyi. İkinizin sözünü dinler, bir uyarın kendisine gelsin” dediği kaydedildi.

Muslera'nın ise “Başkan sen merak etme, biz onu toparlarız.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

ICARDI'DEN TORREIRA'YA: SAHADA ERKEK OLACAĞIZ

Icardi'nin aşk acısı çeken Torreira'ya, “Hayatında ne olursa olsun, sen bizi sahada nasıl yalnız bırakırsın Lucas! Aşk acısını en iyi ben bilirim, benim bir kere sahada enerjimi sonuna kadar harcamadığımı gördün mü?'' derken Torreira'nın “Moralim çok bozuk, psikolojim alt üst” cevabı üzerine küplere binan Icardi, “Hepimiz sahada erkek olacağız. Ağlamak yok, bundan sonra gözüm üzerinde” dediği öğrenildi.

KONUŞMA TATLIYA BAĞLANDI

Torreira ise hatasının farkında olduğu için bir adım geride durarak arkadaşlarına hak verdi ve hararetli tartışma gece sonunda tatlıya bağlandı.