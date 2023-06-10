Milli futbolcu Orkun Kökçü rekor bedelle Benfica yolcusu

Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord ile lig şampiyonluğu yaşayan Orkun Kökçü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bein Sports'un De Telegraaf'tan aktardığına göre, Orkun, uzun süredir peşinde olan Portekiz Ligi ekibi Benfica ile sözleşme imzaladı.

Benfica'nın bu transfer için 30 milyon Euro net bedel ve 10 milyon Euro'luk bonus bedeli ödeyeceği belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği de aktarıldı.

REKOR TRANSFER BEDELİ

Bu anlaşmanın ardından Orkun Kökçü, Benfica tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenecek oyuncusu olacak. Portekiz ekibinin, 22 yaşındaki oyuncuyu parlatarak tıpkı kış transfer döneminde 120 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan Enzo Fernandez'de olduğu gibi yüksek ücretler kazanmayı planladığı da aktarıldı.

Altyapısından yetiştiği Feyenoord'un formasını 175 kez sırtına geçiren genç orta saha, 32 gol ve 27 asistlik performans sergiledi. A Milli Takım ile de 20 maça çıkan Orkun, 2 golün altına imzasını attı.