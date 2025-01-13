Federasyondan Olaylı Maça Soruşturma

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, Kadınlar 2. Lig müsabakası sonrası yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını ifade etti.

Çebi, yaptığı yazılı açıklamada, Hentbol Kadınlar 2. Lig'de hafta sonu oynanan Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü-Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü maçının ardından yaşanan şiddet olaylarını derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Şiddet olaylarının sporun barış, dostluk ve kardeşlik değerlerine tamamen aykırı ve asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:

"Türkiye Hentbol Federasyonu olarak bu çirkin olayı en güçlü şekilde kınıyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatılmış olup gözlemci ve hakem raporları da titizlikle incelenecek ve disiplin kurulumuz tarafından sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için kararlılığımızı bir kez daha ifade ederken tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hentbol camiası olarak spor sahalarında şiddete karşı duruşumuzu her koşulda sürdürmekte kararlıyız."

Kaynak: AA