Kocaelispor Süper Lig’den Samet’i Gözüne Kestirdi

Trendyol 1.Lig takımlarından Kocaelispor, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Genç stoperi Haşim Arda Sarman’ı TFF 2. lig ekibi Belediye Derincespor’a kiralık olarak gönderen Kocaelispor’da bir süredir kamuoyunda transferine kesin gözüyle bakılan ve 1,5+1 yıllık prensipte anlaşılan Samet Yalçın için de açıklama yapıldı.

Tecrübeli oyuncu yarın Kocaeli’ye gelerek önce sözleşme detaylarını kulüp yöneticileriyle görüşecek, ardından sağlık kontrolüne girecek. Samet Yalçın’ın çarşamba günü takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor.

Bodrum FK’da oynayan 30 yaşındaki merkez orta saha bu sezon 12 maçta sahaya çıktı.

Kaynak: İHA