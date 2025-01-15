Fatih Terim'in Takımında Flaş Ayrılık
Al Shabab'da Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından ilk ayrılık yaşandı. Gustavo Cuellar ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’da çarpıcı bir ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada Gustavo Cuellar ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Cuellar Al Shabab’la 41 maçta sahaya çıkmıştı. Deneyimli ön libero Al Hilal'den 1 milyon 380 bin Euro bonservis bedeli siyah-beyazlı ekibe transfer olmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi