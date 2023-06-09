Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi. 3 tecrübeli hocanın sohbetini Fatih Terim, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Terim'in açıklaması şöyle:

"Takım arkadaşlarım, meslektaşlarım, 50 yıllık dostlarım… Türkiye’nin kuzeyinden, güneyinden ve batısından gelerek aynı hedef için ömrünü ülke futboluna adayan üç dost yeniden bir arada olmak çok güzeldi."