Cenk Özkacar, resmen Valencia'da!

İspanyol temsilcisi Valencia, sezon başında Fransız ekibi Lyon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Özkacar'ın bonservisini aldı.

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İspanya LaLiga ekibi Valencia, milli futbolcu Cenk Özkacar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, sezon başında Fransa Ligue 1 takımı Lyon'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Cenk Özkacar'ın satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin alındığı belirtildi.

21 MAÇTA GÖREV ALDI

Geride kalan sezonda 21 maçta görev alan Cenk, 1 asist kaydetti.

ALTAY FORMASIYLA SAHNEYE ÇIKTI

Altay formasıyla futbol sahnesine çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 2020 yazında Lyon'a transfer olmuş, sonrasında kiralık olarak Leuven ve Valencia formalarını giymişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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