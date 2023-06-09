Cenk Özkacar, resmen Valencia'da!
İspanyol temsilcisi Valencia, sezon başında Fransız ekibi Lyon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Özkacar'ın bonservisini aldı.
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İspanya LaLiga ekibi Valencia, milli futbolcu Cenk Özkacar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, sezon başında Fransa Ligue 1 takımı Lyon'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Cenk Özkacar'ın satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin alındığı belirtildi.
21 MAÇTA GÖREV ALDI
Geride kalan sezonda 21 maçta görev alan Cenk, 1 asist kaydetti.
ALTAY FORMASIYLA SAHNEYE ÇIKTI
Altay formasıyla futbol sahnesine çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 2020 yazında Lyon'a transfer olmuş, sonrasında kiralık olarak Leuven ve Valencia formalarını giymişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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