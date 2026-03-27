Fatih Terim 1. Lig Ekibine Şartını Sundu

Fatih Terim, TFF 1. Lig ekibi Bodrum FK ile yaptığı görüşmede takımın başına geçmek için şart öne sürdü. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig hedefi gerçekleşmeden göreve sıcak bakmadığını iletti.

Yaklaşık 1 yıldır herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim, TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK ile bir ön görüşme gerçekleştirdi. Halk TV'de yer alan habere göre görüşmede taraflar, olası iş birliği ve gelecek planları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Haziran 2025’te Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’dan ayrılan tecrübeli teknik adamın, uzun süredir Bodrum’da yaşadığı ve Bodrum FK’nın maçlarını zaman zaman tribünden takip ettiği biliniyordu.

NET ŞARTINI İLETTİ

Edinilen bilgilere göre Terim, yönetimle yaptığı görüşmede takımın mevcut yapısından memnuniyetini dile getirirken, göreve gelmesi halinde net bir şart sundu. Deneyimli teknik adamın, Bodrum FK’nın Süper Lig’e yükselmesi durumunda takımın başına geçmeye daha sıcak baktığı ifade edildi.

Bu çerçevede taraflar arasında ilk temasın olumlu geçtiği, ancak sürecin resmi bir anlaşmaya dönüşmediği öğrenildi. Bodrum FK ise 1. Lig’de oynadığı 32 maçta 57 puan toplayarak play-off hattında yer alıyor ve Süper Lig hedefini sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

