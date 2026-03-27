Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım Kadrosuna Aktarıldı

TFF, Cagliari forması altında İtalya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Semih Kılıçsoy'un A Milli takım kadrosundan, Ümit Milli Takım kadrosuna geçirildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosundan Ümit Millî Takım aday kadrosuna geçtiğini açıkladı.

'KRİTİK ÖNEME SAHİP MÜSABAKA'

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Millî Takım aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, dün Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Ümit Millî Takımımız, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik öneme sahip bir müsabakaya çıkacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak."

İTALYA’DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Semih Kılıçsoy bu sezon Cagliari formasıyla çıktığı 21 maçta 4 gol attı. Genç futbolcu özellikle son haftalarda gösterdiği performansla ilgilyi üzerine çekmişti.

