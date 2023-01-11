Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı
VavaCars Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Jimmy Durmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.
VavaCars Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: AA
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