Fatih Karagümrük Şenol Can ile Yollarını Ayırdı

TFF 1’inci lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle bugünden itibaren yollarını ayırmıştır. Görev süreleri boyunca takımımıza verdikleri emek ve gösterdikleri çaba için kendilerine teşekkür ederiz. Şenol Can ve ekibine, gelecekteki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

Kaynak: DHA