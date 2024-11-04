Fatih Karagümrük Şenol Can ile Yollarını Ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Can'a teşekkür edildi.

Fatih Karagümrük Şenol Can ile Yollarını Ayırdı

TFF 1’inci lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle bugünden itibaren yollarını ayırmıştır. Görev süreleri boyunca takımımıza verdikleri emek ve gösterdikleri çaba için kendilerine teşekkür ederiz. Şenol Can ve ekibine, gelecekteki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

Kaynak: DHA

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