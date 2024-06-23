F1 İspanya Grand Prix'si: Max Verstappen hakimiyeti devam ediyor

Hollandalı pilot Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. etabı İspanya Grand Prix'sini domine ederek bu sezon 7. zaferini elde etti.

F1 İspanya Grand Prix'si: Max Verstappen hakimiyeti devam ediyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. etabı İspanya Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya Pisti'nde düzenlenen yarış, 66 tur üzerinden yapıldı. Yarışın bitiş çizgisini ilk sırada geçen Verstappen, bu sezon 7, kariyerinin 61. grand prix zaferini elde etti.

McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 2.219 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 17.790 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 30 Haziran'da koşulacak.

İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 219 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 150

3. Charles Leclerc (Monako): 148

4. Carlos Sainz (İspanya): 116

5. Sergio Perez (Meksika): 111

Takımlar

1. Red Bull: 330

2. Ferrari: 270

3. McLaren: 237

4. Mercedes: 151

5. Aston Martin: 58

Kaynak: AA

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