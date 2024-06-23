Burak Yılmaz'dan Portekiz yenilgisi sonrası milli takıma destek: Acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak

Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, 3-0'lık Portekiz yenilgisi sonrası A Milli Takım için destek paylaşımı yaptı.

Burak Yılmaz'dan Portekiz yenilgisi sonrası milli takıma destek: Acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Takımımız, zorlu maçta Portekiz ile karşılaştı.

Türkiye, rakibine 3-0 yenilerek tur biletini üçüncü ve grup aşamasındaki son maçı olan Çekya maçına bıraktı.

Portekiz karşısında çıkardığı ilk 11, Arda Güler ve Kenan Yıldız ile oyuna başlamaması ve oyun planı ile çokça eleştirilen milli takımın hocası Vincenzo Montella, yenilginin sorumlusu olarak gösterildi.

Milli takım ve Montella hakkında eleştiriler gelmeye devam ederken, eski milli takım oyuncusu Burak Yılmaz'dan paylaşım geldi.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Yılmaz, milli takıma ve oyuncularına güvendiğini söyledi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Çok Genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun bir parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak. 'Bizim Çocuklar'a güvenelim, destek olalım."

Kaynak: Gerçek Gündem

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