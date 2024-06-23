2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Polonya Brezilya'yı geçti, madalyayı kaptı
Brezilya, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncülük maçında Polonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvayı madalyasız tamamladı.
2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncülük maçında Polonya, tie-break'e giden müsabakada Brezilya'yı 3-2 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Milletler Ligi'nde final haftası öncesi 12'de 12 yapan Brezilya, ilk olarak yarı finalde Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.
Ardından bronz madalya maçında Polonya'ya da 3-2 mağlup olan Sambacılar, turnuvayı madalyasız kapattı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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