2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Polonya Brezilya'yı geçti, madalyayı kaptı

Brezilya, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncülük maçında Polonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvayı madalyasız tamamladı.

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2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Polonya Brezilya'yı geçti, madalyayı kaptı

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncülük maçında Polonya, tie-break'e giden müsabakada Brezilya'yı 3-2 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milletler Ligi'nde final haftası öncesi 12'de 12 yapan Brezilya, ilk olarak yarı finalde Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Ardından bronz madalya maçında Polonya'ya da 3-2 mağlup olan Sambacılar, turnuvayı madalyasız kapattı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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