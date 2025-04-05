Euroleague'de Haftanın En Değerlisi Belli Oldu

THY Euroleague'de haftanın oyuncusu belli oldu. Panathinaikos forması giyen Kendrick Nunn MVP seçildi.

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Euroleague'de Haftanın En Değerlisi Belli Oldu

THY Euroleague’in 33. Haftasında, en değerli oyuncu belli oldu. Panathinaikos forması giyen ABD’li oyuncu Kendrick Nunn, haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan takımı Panathinaikos'un, Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 88-76'lık skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen ABD'li basketbolcu Kendrick Nunn'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Nunn, karşılaşmada 37 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı ve 43 verimlilik puanı aldı.

29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de bu sezon 3, toplamda 4. kez haftanın MVP'si seçildi.

Kaynak: İHA

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