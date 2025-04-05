Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlık Şoku

Trabzonspor'da Muhammed Cham’ın sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiği duyuruldu.

Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlık Şoku

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık haberini duyurdu. Muhammed Cham’ın sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir’den geldi.

Açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.” dedi.

Kaynak: İHA

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