EURO 2024'te Lukaku laneti

Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku, EURO 2024'te büyük bir lanetle karşı karşıya. Lukaku, attığı 3 golde de ofsaytta takıldı.

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EURO 2024'te Lukaku laneti

Romelu Lukaku, şansızlığını kıramadı.

EURO 2024'te E Grubu'nda yer alan Belçika, dün Romanya'yı 2-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Belçika'nın ilk maçta 1-0 yenildiği Slovakya, dün Ukrayna'ya 2-1 yenildi ve böylelikle E grubundaki tüm takımların puanı 3'te kaldı.

E grubunda işler karışmışken Belçika'nın yıldız forveti Romelu Lukaku, şeytanın bacağını bir türlü kıramadı.

Lukaku'nun Slovakya maçında 2, dün de Romanya maçında 1 olmak üzere toplamda 3 golü VAR'dan döndü.

EURO 2024'te Lukaku laneti - Resim : 1

Deneyimli forvetin VAR'dan ofsayt gerekçesiyle dönen golleri geçerli olmuş olsaydı, ikinci maçlar sonunda turnuvanın gol kralı olmuş olacaktı. Ayrıca Belçika da 6 puanla grup lideri olacaktı.

Lukaku'nun VAR lanetini kırıp kıramayacağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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