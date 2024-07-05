EURO 2024'te Erken Final

EURO 2024'ün favorileri arasında gösterilen İspanya-Almanya, bugün çeyrek final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı 'erken final' olarak yorumluyor.

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EURO 2024'te Erken Final

EURO 2024'te "erken final" olarak nitelendirilen İspanya-Almanya maçı bugün yapılacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final müsabakaları bugün başlayacak. Turnuvanın favorilerinden gösterilen İspanya ve Almanya, TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada karşı karşıya gelecek.

Stuttgart Arena'da oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak olacak.

ÇEYREK FİNAL YOLLARI

İspanya, çeyrek finale tüm maçlarını kazanarak geldi.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist oldu.

A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ise İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile karşılaştı. Almanlar, 2 galibiyet, 1 beraberlikle çıktıkları son 16 turunda Danimarka'yı geçerek çeyrek finale geldi.

REKABETTE DENGE HAKİM

Güçlü iki takımın rekabetinde dengeli bir sonuç görülüyor.

İki ekip daha önce 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İspanya 8, Almanya ise 9 kez kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İspanya'nın attığı 32 gole, Almanya 31 golle karşılık verdi.

SON 20 YILDA İSPANYA ÜSTÜN

İspanya, yaklaşık son 20 yılda Almanya ile yaptığı maçlarda bariz üstünlük kurdu.

Söz konusu dönemde iki takım, 5'i resmi, 3'ü de dostluk maçı statüsünde olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı.

İspanya, resmi maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. 2020'deki UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda rakibini 6-0 yenen İspanya, sansasyonel bir skor aldı.

Takımlar arasında yapılan 3 dostluk müsabakasında ise İspanya ve Almanya birer kez kazanırken, bir mücadele de berabere bitti.

İSPANYA'DA 4, ALMANYA'DA 3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

İspanya'da 4, Almanya'da ise 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İspanya Milli Takımı'nda Dani Carvajal, Robin le Normand, Alvaro Morata ve Dani Vivian ile Alman Milli Takımı'nda Robert Andrich, Maximilian Mittelstadt ve Antonio Rüdiger, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, çıkmaları muhtemel yarı final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın müsabakaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams.

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

Kaynak: AA

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Euro 2024 İspanya Almanya
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