Göztepe'nin Slovenya'daki Maç Programı Belli Oldu

Yeni sezon hazırlıklarını 10 Temmuz'dan itibaren Slovenya'da sürdürecek olan Göztepe'nin hazırlık maçı programı belli oldu.

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Göztepe'nin Slovenya'daki Maç Programı Belli Oldu

GERÇEK GÜNDEM- HABER MERKEZİ

Buna göre Göztepe, ilk hazırlık maçında 13 Temmuz Cumartesi günü Charlton Athletic FC ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar 17 Temmuz Çarşamba günü Fehervar FC, 20 Temmuz Cumartesi günü Luton Town FC ve son olarak 24 Temmuz Çarşamba günü de NK Istra 1961 ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe'nin hazırlık maçları taraftarlara açık olarak oynanacak.

Göztepe'nin Slovenya'daki Maç Programı Belli Oldu - Resim : 1

LİS KRİZİ SÜRÜYOR

Öte yandan Göztepe'de kaleci Lis krizi sürüyor. Geçen sezon Göztepe'nin kalesini Southampton'dan kiralık olarak koruyan Polonyalı kaleci İzmir'de devam etmek istiyor. Ancak Göztepe'nin de Southampton'ın da yönetiminde söz sahibi olan Sport Republic yetkilileri buna sıcak bakmıyor. Lis, halihazırda antrenmanlara Southampton ile çıkıyor.

Bu arada Göztepe Teknik Direktörü Stoliov'un Lis'in Göztepe'de devam edememesi halinde daha önce de Süper Lig’de forma giyen ve 2022-2023 sezonunda da TFF 1'de Göztepe'nin kalesini başarıyla koruyan Arda'ya güvendiği öğrenildi.

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