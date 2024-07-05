Galatasaray İçin Tarihi Kararlar Alınacak



Galatasaray Yarın Önemli Bir Karar İçin Toplanıyor!

Galatasaray, yarın Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda önemli bir karar almaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, genel kurul üyelerinden 12 farklı tesis ile ilgili kritik yetkilendirmeler talep edecek.

Talep Edilen Yetkilendirmeler:

-Galatasaray Adası'nda faaliyetlerin yürütülmesi

-Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi ile ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi

-Mecidiyeköy binası ile ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi

-Kemerburgaz'da inşaatı devam eden yeni kamp tesislerinde faaliyetlerin yürütülmesi

-Büyükçekmece arazisi ile ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi

-Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde faaliyetlerin yürütülmesi

-Kalamış Tesisleri'nde faaliyetlerin yürütülmesi

-Burhan Felek Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu'nda faaliyetlerin yürütülmesi

-Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri'nde faaliyetlerin yürütülmesi

-Beyoğlu Hasnun Galip Binası ile ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi

-Küçükçekmece kürek tesislerinde faaliyetlerin yürütülmesi

Yetkilendirme Süresi:

Talep edilen yetkilendirmelerin süresi 31 Mayıs 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Genel Kurul Neden Önemli?

Bu genel kurul, Galatasaray'ın geleceği için oldukça önemli. Alınacak kararlar, kulübün 12 önemli tesisi ile ilgili faaliyetleri ve bu tesislerin geleceğini doğrudan etkileyecek.

Kaynak: AA