Eskişehirspor’dan 48 saatte 12 transfer

Eskişehirspor, 7 dönemdir devam eden transfer yasağı kaldırınca 48 saatte 12 transfer gerçekleştirdi.

Son Güncelleme:
Eskişehirspor’dan 48 saatte 12 transfer

Trabzonspor’a olan borcundan dolayı TFF 3. Lig’e kadar düşen Kırmızı Şimşekler için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde hareketli günler yaşanıyor.

Es Es ekibine resmi olarak katılan futbolcuların isimleri ise Furkan Korkut, Mehmet Taşçı, Ömer İnan, İsmet Kavuştu, Mustafa Çağlayan, Berke Kılıç, Tufan Kelleci, Hamza Ok, Serdar Dursun, Barış Memiş, İsmail Haktan Odabaşı ve Ayberk Altan olarak aktarıldı.

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARINDAN DESTEK

Eskişehirspor taraftarları, yaşanılan bu hareketli sürece sosyal medya hesaplarından da destek olarak 8 Şubat Çarşamba günü bitecek olan 3. Lig ara transfer dönemi tarihi öncesinde tüm kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Galatasaray-Trabzonspor derbisinde 135. randevu: Ezeli rekabette üstünlük hangi takımda? Galatasaray-Trabzonspor derbisinde 135. randevu: Üstünlük hangi takımda?
Doğuştan 3 gizemli 3 burç insanı! Onları çözmek çok zor Doğuştan 3 gizemli 3 burç insanı! Onları çözmek çok zor
Fenerbahçe taraftarı uçakta hakemle karşılaştı: 'Bir tokat yedi ama onu paylaşmayalım' Fenerbahçe taraftarı uçakta hakemle karşılaştı: 'Bir tokat yedi ama onu paylaşmayalım'
FOX TV apar topar yayından kaldırmıştı. Yeni proje duyuruldu FOX TV apar topar yayından kaldırmıştı. Yeni proje duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
Yapay zekayla ülkelere göre aile modelleri oluşturuldu: Türk ailesi, o dizideki aileye benzetildi Yapay zekayla ülkelere göre aile modelleri oluşturuldu: Türk ailesi, o dizideki aileye benzetildi
9 yıllık araştırma sonuçlandı: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaçta büyük tehdit 9 yıllık araştırma sonuçlandı: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaçta büyük tehdit
Meclis lokantasının adisyonu tartışma yarattı: 'Kuzuya ayıp be' Meclis lokantasının adisyonu tartışma yarattı: 'Kuzuya ayıp be'
AKOM gün ve saat verdi: İstanbul'a kar ve fırtına geliyor! AKOM gün ve saat verdi: İstanbul'a kar ve fırtına geliyor!
Canan Karatay açıkladı: Limonlu suyun sırrı ortaya çıktı Canan Karatay açıkladı: Limonlu suyun sırrı ortaya çıktı