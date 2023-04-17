Eskişehirspor'da umutlar yerini karamsarlığa bıraktı!

Ara dönemde yaptığı transferlerle iyi sonuçlar almaya başlayan Eskişehirspor, son 4 maçta kaybettiği puanlarla ligde tutunma umutlarını zora soktu.

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Eskişehirspor'da umutlar yerini karamsarlığa bıraktı!

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor kötü sonuçlar almaya devam ediyor.

Son 4 maçından 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrılan Eskişehirspor, son olarak dün oynanan maçta evinde konuk ettiği Çatalcaspor’a karşı 1-0 kaybetti.

UMUTLARINI ZORA SOKTU

Adeta ligin dibine demirleyen Es-Es, arka arkaya aldığı kötü sonuçlar ile ligde tutunma umutlarını zora soktu.

Transfer tahtasının açılması sonrasında ara transfer döneminde 20 futbolcuyu renklerine bağlayan Eskişehirspor, oynadığı güzel oyunla taraftarının umutlarını yeşertmişti. Arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından ise yeşeren umutlar yerini karamsarlığa bıraktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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