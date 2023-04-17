Süper Lig'de 30. hafta maç programı belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı, yarın oynanacak Fatih Karagümrük - Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçlarıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Çarşamba ve 20 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor, Corendon Alanyaspor ile de Galatasaray karşı karşıya gelecek. Hafta Sivasspor - Trabzonspor mücadelesiyle tamamlanacak.
BEŞİKTAŞ HÜKMEN GALİP
Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.
Ligde 30. haftanın programı şu şekilde:
18 Nisan Salı (Yarın)
- 20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor
- 20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
19 Nisan Çarşamba
- 17.00 Kayserispor - Kasımpaşa
- 17.00 İstanbulspor - Antalyaspor
- 20.30 Konyaspor - Adana Demirspor
- 20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
20 Nisan Perşembe
- 17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor
- 20.30 Sivasspor - Trabzonspor
Kaynak: Gerçek Gündem