Süper Lig'de 30. hafta maç programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Çarşamba ve 20 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor, Corendon Alanyaspor ile de Galatasaray karşı karşıya gelecek. Hafta Sivasspor - Trabzonspor mücadelesiyle tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ HÜKMEN GALİP

Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

Ligde 30. haftanın programı şu şekilde:

18 Nisan Salı (Yarın)

- 20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor

- 20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

19 Nisan Çarşamba

- 17.00 Kayserispor - Kasımpaşa

- 17.00 İstanbulspor - Antalyaspor

- 20.30 Konyaspor - Adana Demirspor

- 20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

20 Nisan Perşembe

- 17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor

- 20.30 Sivasspor - Trabzonspor

Kaynak: Gerçek Gündem