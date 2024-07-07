Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım! Barış Alper Yılmaz'ı Hedef Aldı

Millilerin turnuvaya veda etmesinin ardından eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murak Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şoke eden ifadeler kullandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’in paylaşımının ardından açıklama yaptı.

Murat Gevrek, 'Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz ...belanı...' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Sosyal medyada büyük tepki gören Murat Gevrek paylaşımını kaldırdı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gevrek’in 2 Mayıs 2024 tarihinde görevinin bittiği belirtildi.

Gevrek’in yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı açıklanırken Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü’nün sosyal medya paylaşımları’ üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek’in, 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır” ifadelerine yer verildi.