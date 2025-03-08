Eski Galatasaraylı Falcao Futbolu Bıraktı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao 39 yaşında futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Falcao futbolu bırakma kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yıldız oyuncu kariyerinde River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano ve Millonarios'ta forma giydi. Kolombiyalı futbolcu 616 karşılaşmada görev alırken, 313 kez de rakip fileleri havalandırmıştı.

Kaynak: İHA