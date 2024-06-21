Eşi açıkladı: Galatasaray ile anlaşan Batshuayi’ye ölüm tehdidi

Galatasaray’ın sözleşme teklifini kabul eden Michy Batshuayi'nin eşi, ölüm tehditleri aldıklarını söyledi.

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Eşi açıkladı: Galatasaray ile anlaşan Batshuayi’ye ölüm tehdidi

Michy Batshuayi ölüm tehditleri almış

Fenerbahçe'de iki sezondur forma giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Galatasaray’ın sözleşme teklifini kabul etti.

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Belçikalı forvete 3 yıllık sözleşme, 1 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro yıllık ücret önerdiğini söyledi. Sabuncuoğlu, Galatasaray’ın teklifinin ise 3 yıllık sözleşme, 3 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret olduğunu ve yıldız oyuncunun temsilcisinin bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Takım arkadaşlarından ve Sarı lacivertli taraftarlardan tepki alan Batshuayi, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

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Tepkilerin odağındaki Batshuayi hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı.

Maria’nın paylaşımı şöyle:

“Gölgelerde ne olup bittiğini bilmiyorsanız, masumlara parmakla işaret etmeyin. Gerçek suçlular, sorumluluk almayanlardır. Ailemi tehdit eden ve çocuğumun futbol yüzünden ölmesini dileyenler utansın, ve siz aileden bahsetmeye cüret mi ediyorsunuz? Ne büyük bir utanç!!! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Tanrı hepinizi görüyor.”

Eşi açıkladı: Galatasaray ile anlaşan Batshuayi’ye ölüm tehdidi - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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