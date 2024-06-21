Portekiz, Türkiye maçına hazır

Türkiye, yarın Portekiz ile karşılaşacak. Portekiz Milli Takımı, maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Son Güncelleme:
Portekiz, Türkiye maçına hazır

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında teknik direktör Roberto Martinez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına mensuplarına açık tutuldu.

Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Portekiz Milli Takımı, tam kadro antrenman yaptı.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular, ısınma, koşu ve 3 grup halinde 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye ile Portekiz, yarın TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Portekiz Türkiye Euro 2024
Son Güncelleme:
Herkes tedirgin olmuştu! Yalı Çapkını dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı Herkes tedirgin olmuştu! Yalı Çapkını dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
Portekizli Jota'dan Türkiye maçı öncesi değerlendirme: 'Zor bir maç olacak' Portekizli Jota'dan Türkiye maçı öncesi değerlendirme: 'Zor bir maç olacak'
Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı
Göztepe, eski Fenerbahçeliyi renklerine bağladı Göztepe, eski Fenerbahçeliyi renklerine bağladı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü finans yazarı tarih verdi: Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak "Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak"
Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı
16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden vergi geliyor 16 yıl önce kaldırılan vergi geri geliyor
Dün ertelenmişti: Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem