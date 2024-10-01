Erman Toroğlu'ndan Üç Büyüklerle İlgili Bomba İddia

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, üç büyükler hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Erman Toroğlu'ndan Üç Büyüklerle İlgili Bomba İddia

FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hakkında çarpıcı iddiada bulundu.

Ekol TV'de konuşan Toroğlu, programda yaptığı açıklamada 3 büyüklerin Arap sermayesine satılacağı iddiasında bulunarak "Bakın göreceksiniz, yaptıkları transferlere bakın hepsinin. Gittikleri yola bakın. Eğer böyle giderse de bu üç büyük takım 3-4 sene sonra bakın net söylüyorum, çok daralırsa Arap sermayesine girecektir" dedi.

Samsunspor ile ilgili de dikkat çeken yorumlarda bulunan Toroğlu "Samsunspor düzgün hakem olayı olsun, düzgün federasyon olsun, sistem düzgün olsun 4-5 sene sonra kesinlikle şampiyonluğa oynar." diye konuştu.

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