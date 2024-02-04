Erman Toroğlu yorumladı: Cengiz Ünder'in golünde ofsayt var mı?

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Antalya galibiyetini değerlendirdi. Toroğlu ayrıca çokça tartışma yaratan ofsayt pozisyonu hakkında da konuştu.

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Erman Toroğlu yorumladı: Cengiz Ünder'in golünde ofsayt var mı?

Trendyol Süper Lig’in 24. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Sarı lacivertliler, 42. dakikada Cengiz Ünder, 90+5’te Batshuayi’nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve yeniden birinciliğe yükseldi.

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sarı lacivertlilerin performansını yorumladı.

Toroğlu, ‘ofsayt’ tartışması yapılan Cengiz Ünder’in golü için şunu söyledi.

"Bilmiyorum hocam. Şu pozisyon ofsayt ya da değil deme şansın var mı? Ben kararsızım. Tam otomatik sistem olmadığı sürece bana hikaye anlatmayın. Futbol ayakla oynanıyor o yüzden ofsaytın ayağa göre bakılması gerekiyor."

Erman Toroğlu yorumladı: Cengiz Ünder'in golünde ofsayt var mı? - Resim : 1

Erman Toroğlu ayrıca, "Fenerbahçe maçı 2-0'a getiremeyince sahada bayağı gerildiler. Bu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında böyle gideceğe benziyor. Şu gözüküyor ki bütün takımlar için Antalyaspor zor deplasman" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Erman Toroğlu Fenerbahçe Antalyaspor Süper Lig
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