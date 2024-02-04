Beşiktaş'tan yeni transfer

Siyah beyazlılar Cedric Sorhaindo'yu renklerine bağladığını duyurdu.

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Beşiktaş'tan yeni transfer

Beşiktaş Hentbol Takımı, Cedric Sorhaindo'yu transfer etti.

Siyah beyazlılar, yeni transferi hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı'mız, 2023-2024 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında grand slam sahibi Fransız pivot Cedric Sorhaindo'yu kadrosuna kattı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Cedric Sorhaindo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

1,92 METRE BOYUNDA

Daha önce PSG, Barcelona ve Dinamo Bükreş'te forma giydiği belirtilen Fransız oyuncu 39 yaşında ve 1,92 metre boyunda.

Kaynak: Gerçek Gündem

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