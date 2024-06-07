Ergin Ataman Yunanistan'ı birbirine kattı: Olympiakos cezalandırılmasını istedi

Ergin Ataman'ın sözleri Yunanistan'ı karıştırdı.

Yunanistan Ligi final serisi ilk maçında Olympiakos, Oaka deplasmanında Panathinaikos’u 89-94 yenerek seride 1-0 öne geçmiş,

Panathinaikos’un baş antrenörü Ergin Ataman, maçın bitimine 2 dakikadan az bir süre kala, aldığı ikinci teknik faulle oyundan ihraç edilmişti.

Parkeden ayrılıp soyunma odasına gittiği sırada Ataman, hakemleri alkışlayarak protesto etmiş, sinirini soyunma odası koridorunda da tutamayan Ataman, şunları söylemişti:

“Yunanistan’daki önemli futbol maçlarını neden Yunan hakemlerin yönetmediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Serinin devamına yabancı hakem istiyorum aksi halde sonucun belirlenmiş olduğunu görüyorum.”

Olympiakos, Ataman’ın bu sözleriyle ilgili tepkilerini gösteren bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Yunan Ligi'ni derinden ve doğrudan aşağılamaktadır. Keyfi ve iftira niteliğindeki açıklamalarla Panathinaikos aleyhine kasıtlı olarak yanlış kararlar verildiği suçlamasında bulunmaktadır. Bir suç örgütüne katılmış gibi gösterdiği Olympiakos'un prestijini, güvenilirliğini ve itibarını karalamakta, aşağılamakta ve hakaret etmektedir. Hakemlere karşı sözü veya başka türlü şiddeti teşvik ve tahrik etmektedir."

UYARI MESAJI

Olympiakos, Ergin Ataman'ın federasyon tarafından cezalandırılmasını ve ikinci maçta saha içinde olmamasını eleştirdiği gibi Panathinaikos İletişim Direktörü Dimitri Kontos'un da cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, Spor ve Dostluk Salonu'nda oynanacak olan ikinci maç öncesinde Olympiakos, taraftarlarını Panathinaikos cephesinden gelebilecek tahriklere karşı uyanık olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Gerçek Gündem