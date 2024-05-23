Ergin Ataman ile Jasikevicius arasında güldüren ‘Sloukas’ diyaloğu: “O zaman sakattı!”
Fenerbahçe Beko çalıştırıcısı Saras Jasikevicius ile Panathinaikos koçu Ergin Ataman arasında yaşanan Sloukas diyaloğu, sosyal medyanın gündemine geldi.
Türk Hava Yolları EuroLeague Final Four zamanı geldi, çattı.
Fenerbahçe, Panathinaikos, Real Madrid ve Olympiakos, dörtlü finalde mücadele edecek.
Yarın oynanacak Panathinaikos-Fenerbahçe maçı ile Real Madrid-Olympiakos maçının galibi finalde karşılaşacak, kaybedenleri üçüncülük için ter dökecek.
Karşılaşma öncesi, 4 takımın koçları ve oyuncuları basın toplantısında bir araya geldi.
Toplantıda Panathinaikos koçu Ergin Ataman ile Fenerbahçe koçu Saras Jasikevicius arasında güldüren bir diyalog gelişti.
İşte o konuşmalar:
Saras: "Bence Ergin Ataman stratejiyi yeniden gözden geçirebilir ve Sloukas'ı kadro dışı bırakmayı düşünebilir"
Ergin Ataman: "OAKA'da yendiğimizde Sloukas sakattı"
Saras: "Bence bir şey yolunda gidiyorsa değiştirme ve Sloukas'ı kadroya alma"
Kaynak: Gerçek Gündem