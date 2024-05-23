Ergin Ataman ile Jasikevicius arasında güldüren ‘Sloukas’ diyaloğu: “O zaman sakattı!”

Fenerbahçe Beko çalıştırıcısı Saras Jasikevicius ile Panathinaikos koçu Ergin Ataman arasında yaşanan Sloukas diyaloğu, sosyal medyanın gündemine geldi.

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Ergin Ataman ile Jasikevicius arasında güldüren ‘Sloukas’ diyaloğu: “O zaman sakattı!”

Türk Hava Yolları EuroLeague Final Four zamanı geldi, çattı.

Fenerbahçe, Panathinaikos, Real Madrid ve Olympiakos, dörtlü finalde mücadele edecek.

Yarın oynanacak Panathinaikos-Fenerbahçe maçı ile Real Madrid-Olympiakos maçının galibi finalde karşılaşacak, kaybedenleri üçüncülük için ter dökecek.

Karşılaşma öncesi, 4 takımın koçları ve oyuncuları basın toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda Panathinaikos koçu Ergin Ataman ile Fenerbahçe koçu Saras Jasikevicius arasında güldüren bir diyalog gelişti.

İşte o konuşmalar:

Saras: "Bence Ergin Ataman stratejiyi yeniden gözden geçirebilir ve Sloukas'ı kadro dışı bırakmayı düşünebilir"

Ergin Ataman: "OAKA'da yendiğimizde Sloukas sakattı"

Saras: "Bence bir şey yolunda gidiyorsa değiştirme ve Sloukas'ı kadroya alma"

Kaynak: Gerçek Gündem

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