Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülecek: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonluk düğümü çözülecek.

Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray'ın ezeli rakibiyle arasındaki puan farkı 3'e inmişti.

Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, son hafta berabere kalması ve yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Yenilmesi ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yenmesi durumunda ise Sarı lacivertliler şampiyonluğunu ilan edecek.

Son hafta şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçların hakemleri ise açıklandı.

Konyaspor - Galatasaray maçını Tugay Kaan Numanoğlu,

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını ise Volkan Bayarslan yönetecek.

Kaynak: Gerçek Gündem