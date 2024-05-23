Beşiktaş-Trabzonspor final maçının VAR'ı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası final maçının VAR hakemi açıklandı.

Beşiktaş-Trabzonspor final maçının VAR'ı belli oldu

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hollandalı Dennis Johan Higler oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat

Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Burak Pakkan'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği maçta VAR koltuğunda ise Hollanda'dan Dennis Johan Higler oturacak.

Higler'e, AVAR'da Murat Erdoğan, Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Ceylan eşlik edecek.

Kaynak: İHA

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