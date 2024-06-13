Erdoğan'a Jose Mourinho önerisi: Parasını karşılamalı

Fenerbahçe, "The Special One" olarak tanınan dünyanın en iyi antrenörleri arasında gösterilen Jose Mourinho ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Türkiye’de ve dünyada Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmesinin yankıları sürerken, Mourinho için ilginç bir teklif geldi.

Sarı lacivertliler ile 10 milyon 500 bin 000 Euro’dan 2 yıllık sözleşme imzalayan Mourinho için konuşan A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar “Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam Jose Mourinho'nun parasını Türkiye Turizm Tanıtma Fonu'ndan karşılarım” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem