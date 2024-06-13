Erdoğan'a Jose Mourinho önerisi: Parasını karşılamalı

Yorumcu Güvenç Kurtar, Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho için dikkat çeken bir öneride bulundu. Kurtar, Mourinho için “Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam Jose Mourinho'nun parasını Türkiye Turizm Tanıtma Fonu'ndan karşılarım” dedi.

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Erdoğan'a Jose Mourinho önerisi: Parasını karşılamalı

Fenerbahçe, "The Special One" olarak tanınan dünyanın en iyi antrenörleri arasında gösterilen Jose Mourinho ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Türkiye’de ve dünyada Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmesinin yankıları sürerken, Mourinho için ilginç bir teklif geldi.

Sarı lacivertliler ile 10 milyon 500 bin 000 Euro’dan 2 yıllık sözleşme imzalayan Mourinho için konuşan A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar “Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam Jose Mourinho'nun parasını Türkiye Turizm Tanıtma Fonu'ndan karşılarım” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Mourinho
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