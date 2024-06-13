Göztepe efsanesi Büyük Mehmet yaşamını yitirdi

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, efsanelerinden Büyük Mehmet'i kaybetti.

Son Güncelleme:
Göztepe efsanesi Büyük Mehmet yaşamını yitirdi

Göztepe Efsanelerinden B. Mehmet (Aydın) yaşadığı İzmir'in Tire ilçesinde yaşamını yitirdi. 82 yaşında yaşama gözlerini yuman B. Mehmet, Adnan Süvari'nin teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde Avrupa'da derece alan Efsane Göztepe'nin değişmez isimlerinden biriydi.

Göztepe Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz (Büyük) Mehmet Aydın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun.

Oyuncumuz Mehmet Aydın’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Tire Mehmet Akif Camii’nden kaldırılacak ve Tire Belediyesi Asri Mezarlığı’na defnedilecektir. Camiamızın bilgisine sunarız."

Göztepe efsanesi Büyük Mehmet yaşamını yitirdi - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Göztepe
Son Güncelleme:
Hasadı başladı. Tarlada 32 TL'den satılıyor. Kabuğu ise tüm dertlere deva Hasadı başladı. Tarlada 32 TL'den satılıyor. Kabuğu ise tüm dertlere deva
Serie A ekibinden Gökhan İnler'e görev Serie A ekibinden Gökhan İnler'e görev
Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor
Amedspor'un teknik direktörü Ersun Yanal Diyarbakır'a geldi Amedspor'un teknik direktörü Ersun Yanal Diyarbakır'a geldi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı
Diyanet İşleri'nin araba sevdası: Erbaş’ın, özel kalemine 4,5 milyon TL değerinde yeni makam aracı alındı Erbaş’ın, özel kalemine yeni makam aracı alındı
Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Hesaplar değişti! Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu
Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı: Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada! Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı