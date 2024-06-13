Göztepe efsanesi Büyük Mehmet yaşamını yitirdi

Göztepe Efsanelerinden B. Mehmet (Aydın) yaşadığı İzmir'in Tire ilçesinde yaşamını yitirdi. 82 yaşında yaşama gözlerini yuman B. Mehmet, Adnan Süvari'nin teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde Avrupa'da derece alan Efsane Göztepe'nin değişmez isimlerinden biriydi.

Göztepe Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz (Büyük) Mehmet Aydın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun.

Oyuncumuz Mehmet Aydın’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Tire Mehmet Akif Camii’nden kaldırılacak ve Tire Belediyesi Asri Mezarlığı’na defnedilecektir. Camiamızın bilgisine sunarız."

Kaynak: Gerçek Gündem