Amedspor'un teknik direktörü Ersun Yanal Diyarbakır'a geldi

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Amedspor'un anlaşma sağladığı Ersun Yanal, Diyarbakır'a geldi.

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Amedspor'un teknik direktörü Ersun Yanal Diyarbakır'a geldi

TFF 1.Lig'e yükselen Amedspor ile anlaşan teknik direktör Ersun Yanal, Diyarbakır’a geldi. Amedspor taraftarı, Yanal’a yoğun ilgi gösterdi.

TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaşıldığını duyurmuştu.

Yeni sezonda Amedspor’u çalıştıracak Ersun Yanal, bugün yapılacak resmi imza töreni için özel uçakla Diyarbakır'a gelirken, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

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