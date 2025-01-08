Enes Ünal Sezonu Kapattı

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth formasını terleten Enes Ünal, bir kez daha şok bir sakatlık yaşadı.

Milli oyuncu antrenman sırasında çapraz bağlarını kopardı ve sezonu kapattı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bournemouth tarafından yapılan resmi duyuruda Enes Ünal bugünkü antrenmanda sakatlandığı ve çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Enes'in önünde önemli bir rehabilitasyon süreci var. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak ve kulübün sağlık ekibi mümkün olan en iyi şekilde ona desteğini sunacak. Hepimiz Enes'in yayındayız ve iyileşme süreciyle gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İKİ YIL DOLMADAN BİR KEZ DAHA...

27 yaşındaki golcü Getafe’de oynadığı dönemde de geçirdiği sakatlıkla iki yıl dolmadan bir kez daha karşı karşıya kaldı.

Bu sezon Bournemouth formasıyla 17 resmi maça çıkan Enes Ünal, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 1 asistlik skor katkısı üretmişti.

Kaynak: AA