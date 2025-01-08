Fenerbahçe Beko EuroLeague'de ALBA Berlin ile Karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague’in 20. haftasında yarın Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Anadolu Efes'i 84-76 mağlup edip 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Fenerbahçe Beko, 18. maçında 11. galibiyetini alarak ilk 6 içindeki yerini korudu.

19 haftada 3 kez kazanan ALBA Berlin ise ligde son sırada bulunuyor.

Ligin 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı deplasmanda 90-88 yenen ALBA Berlin, bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmadan da yenik ayrıldı.

İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Fenerbahçe Beko 9 galibiyet alırken, ALBA Berlin ise 4 maçta sevinen taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakayı da kazanmayı başardı.

"Bayern galibiyeti, onlar için büyük bir geri dönüş oldu"

Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Sarunas Jasikevicius, Alman ekibin kendi liginde aldığı Bayern galibiyetinin önemine dikkati çekti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, rakibin geçiş oyunlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Rakibin topsuz perdelemelerine konsantre olmaları gerektiğini ifade eden Jasikevicius, "ALBA Berlin'in kendi ligindeki Bayern galibiyeti, onlar için büyük bir geri dönüş oldu. Her zaman olduğu gibi, Alba’ya karşı en önemli noktalar geçiş hücumu savunmaları ile hareketli oyunlarına odaklanmak ve hücumlarda daha çok topsuz perdelemelerine dikkat etmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA