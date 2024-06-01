A Milli Takım'da EURO 2024 öncesi şoke eden gelişme: Yıldız isim kadrodan çıkarıldı
EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal kadrodan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı'nda, Enes Ünal’ın EURO 2024 geniş aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda sol ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal, kadrodan çıkartıldı.
Geçtiğimiz günlerde defans oyuncusu Çağlar Söyüncü de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
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