A Milli Takım'da EURO 2024 öncesi şoke eden gelişme: Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal kadrodan çıkarıldı.

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A Milli Takım'da EURO 2024 öncesi şoke eden gelişme: Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda, Enes Ünal’ın EURO 2024 geniş aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda sol ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal, kadrodan çıkartıldı.

Geçtiğimiz günlerde defans oyuncusu Çağlar Söyüncü de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

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Enes Ünal A Milli Takım
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