Ederson PFDK’ya Sevk Edildi

Derbide kırmızı kart gören Ederson, hakaret ve sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray derbisinde yaptığı hareketler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Ederson’un aynı karşılaşmada 'hakaret' ve 'sportmenliğe aykırı hareket' gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi. Sevkin, Futbol Disiplin Talimatı’nın 41 ve 36. maddeleri kapsamında ve tedbirli olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Ederson, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 3-0 mağlup olduğu Galatasaray derbisinde kırmızı kart görmüştü. Ederson oyundan çıkarken VAR monitorüne de saldırmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

