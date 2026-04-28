Tedesco'dan Veda Mesajı: 'Böylesine Duygusal Bir Kulüpte...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollar ayrılmıştı. Taraftar, Tedesco'nun gönderilmesine büyük tepki gösteriyor. Bugün ayrılık kararıyla ilgili konuşan Tedesco'dan yeni bir açıklama geldi. NTV Spor'da yer alan habere göre Tedesco'nun açıklaması şöyle:

"Bu şekilde sonuçlanması gerçekten çok üzücü. Bu durum, futbolun ne kadar hızlı değiştiğini bir kez daha gösteriyor. Aslında kısa süre önce sözleşmemi erken uzatma ihtimali üzerine görüşmeler yapıyorduk. Şimdiyse ligdeki ikinci yenilginin ardından yollarımız ayrıldı. Bu kadar duygusal bir ortamda kalıcı başarıya ulaşmanın anahtarı, her yenilgiden sonra her şeyi sorgulamak değil; birlikte bir şeyler geliştirmektir.

'KALICI SİSTEM İNŞA ETMEYİ HEDEFLİYORDUM'

İstanbul'da çok yoğun ve sayısız deneyimle dolu bir dönem geçirdim. Bize her zaman destek olan taraftarlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü özel kılan onlar. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayalini gerçekleştirebilmesi için dua edeceğim çünkü taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor. Kalıcı bir sistem inşa etmeyi hedefliyordum ve geçmişe kıyasla daha farklı bir anlayış ortaya koyduğumuza da inanıyorum. Böylesine duygusal bir kulüpte, tek bir mağlubiyetin ardından her şeyi sorgulamak yerine kenetlenmek gerekir."