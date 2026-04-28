Fenerbahçe Beko Seriye Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisinin ilk maçında Zalgiris Kaunas’ı 89-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisinin ilk maçında Zalgiris Kaunas’ı 89-78 mağlup ederek seriye avantajlı başladı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla üç galibiyete ulaşan takımın Final-Four’a yükseleceği eşleşmede 1-0 öne geçti.

TARIK YILDIZLAŞTI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada Tarık Biberovic 26 sayıyla yıldızlaşırken EuroLeague kariyer rekorunu egale etti. Wade Baldwin 17, Talen Horton-Tucker 15 ve Nicolo Melli 13 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Serinin ikinci maçı 30 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de yine İstanbul’da oynanacak. Fenerbahçe Beko, sahasında bir galibiyet daha alarak Final-Four yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

