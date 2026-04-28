Çok Tartışılmıştı, Talisca'dan Penaltı Açıklaması

Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltıyla gündeme gelen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Penaltıyı Kerem Aktürkoğlu’nun kullanmak istediği, bu gol atılsa maçın kaderinin değişeceği tartışılmıştı. Talisca'nın ilgili açılkaması şöyle:

"Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim. Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum.

Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum; 9 numara, 8 numara, 10 numara gibi... Ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam."