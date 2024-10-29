Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'a Olay Yanıt
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın Beşiktaş maçının ardından yaptığı paylaşıma milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan olay bir yanıt geldi. İki milli oyuncunun paylaşımına da beğeni yağdı.
Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği derbi karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin oyuncusu Barış Alper Yılmaz, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Barış Alper Yılmaz sosyal medya paylaşımında, "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadelerini kullanarak, göz kırpma emojisi ve sarı-kırmızılı kalpler kullandı. Barış Alper’in paylaşımına, Beşiktaş taraftarı olmasıyla da bilinen milli voleybolcu Ebrar Karakurt’tan geldi.
Ebrar Karakurt, Barış Alper’in paylaşımına cevap verirken, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz” dedi.